Feuer in Toilettenräumen ausgebrochen

Bei einem Brand in einer Schule in Heidenheim sind am Freitagmittag zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war das Feuer auf einer Toilette ausgebrochen.

Schrecksekunde in der Hirscheckschule, einer Grund- und Werkrealschule im Heidenheimer Stadtteil Schnaitheim: Dort sind durch ein Feuer eine Schülerin und ein Schüler leicht verletzt worden. Rund 160 Schüler und Lehrkräfte konnten sich in Sicherheit bringen. Audio herunterladen (396 kB | MP3) Brand in Hirscheckschule auf Toilette ausgebrochen Das 17-jährige Mädchen erlitt laut Polizei eine Rauchgasvergiftung. Zuvor war gegen 11:30 Uhr auf einer Toilette der Schule ein Spender für Papiertücher in Brand geraten. Dadurch entwickelte sich heftiger Rauch im Schulgebäude. Der 16-Jährige verletzte sich hingegen leicht an der Hand, als er die Scheibe eines Feuermelders einschlug. Was das Feuer verursacht hat, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ein Teil der Schule ist so verrußt, dass er vorerst nicht mehr genutzt werden kann. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 50.000 Euro.