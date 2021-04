Beim Brand einer Holzscheune in Königsbronn-Zang im Kreis Heidenheim ist am Freitag ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Wegen der Löscharbeiten war die Straße zwischen Königsbronn und dem Teilort Zang am Morgen in beiden Richtungen gesperrt. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt.