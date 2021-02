Beim Brand in einem Pferdestall in Heidenheim-Aufhausen ist am späten Samstagnachmittag ein Schaden von rund 80.000 Euro entstanden. Menschen und Tiere kamen laut Polizei nicht zu Schaden.

Eine Reiterin versorgte nach Polizeiangaben die Pferde im Stall, als sie plötzlich Rauch in gelagerten Strohballen entdeckte. Sie brachte das Pferd in Sicherheit. Als sie das zweite Pferd retten wollte, sah sie bereits Flammen züngeln. Der Brand griff auf den ersten Stock der Scheune über. Dort waren weitere Strohballen eingelagert.

Feuerwehr muss Loch in Dach schlagen

Die Feuerwehr musste ein Loch in das Dach schlagen, um die Flammen zu bekämpfen. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.

Küchenbrand in Giengen

In Giengen an der Brenz musste die Feuerwehr am Samstag ebenfalls einen Brand löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen ware das Feuer offenbar durch einen defekten Kühlschrank ausgelöst worden und hatte auf die gesamte Küche übergegriffen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Zehntausend Euro.

Rauchmelder verhindert Brand in Rottenacker

In Rottenacker (Alb-Donau-Kreis) hat am Samstag ein Rauchmelder in einem Wohnhaus ein Feuer verhindert. Der Rauch kam nach Mitteilung der Polizei aus dem angrenzenden, ehemaligen Stall. Die 77-jährige Bewohnerin alarmierte sofort die Feuerwehr. Grund für die Rauchentwicklung war eine Blockbatterie, die im Stall lagerte und vermutlich ausgelaufen war, was den Rauch auslöste. Ein offenes Feuer war noch nicht entstanden. Verletzt wurde niemand.