Brand in Munderkingen - Obduktion des mutmaßlichen Täters ohne klare Todesursache

Nach einem Brand in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) am Montag war der 36-jährige, mutmaßliche Brandstifter gestorben. Die Todesursache konnte laut Polizei nicht durch eine Obduktion geklärt werden.

Der 36-jährige Bewohner des Hauses wird verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. Der Mann sei am Montag auch vorläufig festgenommen worden, er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, so ein Polizeisprecher. Dort sei er am Dienstagvormittag gestorben.

Der Rauch bei dem Feuer am Montag in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) war weithin zu sehen. z-media, Ralf Zwiebler

Die angeordnete Obduktion brachte keine Klarheit über die Todesursache, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Mutmaßlich seien die Verletzungen, wegen derer der Mann ins Krankenhaus gebracht hatte, nicht die Ursache für den Tod. Nun sollen chemisch-toxikologische Untersuchungen erfolgen, um doch noch Hinweise auf die Todesursache zu bekommen.

Ersthelfer und Feuerwehr holten 36-Jährigen und eine Seniorin aus dem Haus

Zeugen hatten den Brand am Montag gegen 14 Uhr bemerkt. Da stand der Dachstuhl des Hauses in Flammen. Ersthelfer und die Feuerwehr holten den schwer verletzten 36-Jährigen aus dem Gebäude, genauso wie eine 80-jährige Frau. Sie wurde nach Kenntnisstand der Polizei nicht verletzt.

Das Gebäude ist nach dem Brand in Munderkingen unbewohnbar. z-media, Ralf Zwiebler

36-Jähriger im Verdacht, das Feuer in Munderkingen gelegt zu haben

Die Suche nach der Brandursache gestaltete sich schwer, da das Gebäude in Munderkingen einsturzgefährdet ist. Dennoch gehen die Ermittler davon aus, dass der 36-Jährige das Feuer selbst legte. Das Gebäude in Munderkingen ist erheblich beschädigt und einsturzgefährdet, es muss laut Polizei abgerissen werden. Der Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt.

Hilfsaktion für Familie des Mannes

Wie die "Schwäbische Zeitung" berichtet, gibt es in Munderkingen unterdessen eine Spendenaktion für die Familie des 36-Jährigen. Der Verein Kinder in Munderkingen (KiM) sammle auch Sachspenden, um die Betroffenen zu unterstützen. Die Hilfsbereitschaft sei groß.