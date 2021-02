Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ellwangen ist am Mittag ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, die Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit. Das Feuer war in der Küche einer Wohnung im 3.Obergeschoss ausgebrochen. Die genaue Brandursache steht laut Polizei noch nicht fest.