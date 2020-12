per Mail teilen

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dillingen ist am Dienstag nach ersten Schätzungen Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden. Brandursache war laut Polizei der fahrlässige Umgang mit einem Teelicht. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Allerdings ist eine der drei Wohneinheiten vorerst nicht bewohnbar.