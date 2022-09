Feuer in Hackschnitzelanlage in Osterberg

Auf einem Bauernhof in Osterberg (Kreis Neu-Ulm) ist in der Nacht zu Freitag eine Hackschnitzelanlage in Brand geraten. Für die Löscharbeiten waren fast 150 Einsatzkräfte vor Ort.

Das Feuer war laut Polizei kurz nach Mitternacht in der Anlage und im Bunker, in dem rund 40 Kubikmeter Hackschnitzel gelagert waren, ausgebrochen. Die Flammen konnten jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Verletzt wurde niemand. Besitzer alarmierte Polizei Der Brand wurde durch die Besitzer selbst entdeckt, die sofort einen Notruf absetzten. Durch die alarmierten Feuerwehren und Rettungskräfte aus Osterberg und den umliegenden Orten konnte rechtzeitig ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude des Aussiedlerhofs verhindert werden. Hoher Sachschaden durch Feuer Der Sachschaden wird bislang auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Illertissen sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt das Feuer auslöste. Die weiteren Ermittlungen insbesondere zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen.