Bei einem Küchenbrand in einem Schulzentrum in Lorch im Ostalbkreis ist am Freitagmorgen ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei hatte ein bislang Unbekannter in der Küche einen Herd eingeschaltet, auf dem eine Friteuse abgestellt war. Dadurch entzündeten sich das Kabel und Fett. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und durchlüftete anschließend das Gebäude.