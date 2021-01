Brand in Kuhstall in Niederstotzingen und Pferdehof in Ochsenhausen

Zwei Leichtverletzte nach Feuer Brand in Kuhstall in Niederstotzingen und Pferdehof in Ochsenhausen

In einem Kuhstall in Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) und auf einem Pferdehof auf dem Gelände des Klosters Ochsenhausen (Kreis Biberach) hat es am Samstagnachmittag gebrannt. Es gab zwei Leichtverletzte.