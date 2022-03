per Mail teilen

In einem Kuhstall in Gundelfingen (Kreis Dillingen) ist am frühen Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich im Stroh und Einstreumaterial schnell aus. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften konnte die 30 bis 40 Angus-Mutterkühe und ihre Kälbchen dennoch unverletzt aus dem offenen Stall retten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.