Nach dem Brand in einem Kindergarten in Günzburg hat die Polizei zwei jugendliche Tatverdächtige ermittelt. Bei dem Brand war am vergangenen Wochenende ein Millionenschaden entstanden.

In der Nacht von Freitag vor einer Woche auf Samstag ist in Günzburg ein Kindergarten in Flammen aufgegangen. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Nun hat die Polizei zwei jugendliche Tatverdächtige festgenommen.

Tatverdächtige in Günzburg ermittelt - zwei Wohnungen nach Brand in Kita durchsucht

Am Donnerstagmorgen hat die Polizei die Wohnungen der beiden 14- und 15-jährigen Jungen durchsucht. Anschließend seien die Beiden befragt worden. Was sie verdächtig macht, werde aus Ermittlungsgründen nicht mitgeteilt, hieß es dazu weiter. Sichergestellte Gegenstände würden in den kommenden Tagen und Wochen ausgewertet.

In der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag war der Brand in dem Günzburger Kindergarten vermutlich in einer Mülltonne ausgebrochen, das Gebäude wurde dabei völlig zerstört und muss vermutlich abgerissen werden.