Brand in Jugendtreff in Bernstadt

In den Räumen eines Jugendtreffs in Bernstadt im Alb-Donau-Kreis hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Im selben Gebäude ist auch die Feuerwehr der Gemeinde untergebracht.

Bei einem Brand im Jugendtreff in Bernstadt ist ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Sonntagmorgen aus. Audio herunterladen (499 kB | MP3) Die Polizei ist nach eigenen Angaben gegen 7:40 Uhr von der Feuerwehrleitstelle informiert worden. Die Bernstadter Feuerwehr hat ihren Sitz im selben Gebäude. Sie war rasch mit vielen Kräften vor Ort. Auch eine Drohne kam zum Einsatz. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. In dem Jugendtreff in Bernstadt (Alb-Donau-Kreis) ist durch den Brand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. z-media, Ralf Zwiebler Ermittlungen zur Brandursache Die Brandursache ist bisher noch unklar. In der Nacht hat es laut Polizeibericht eine Veranstaltung im Jugendtreff gegeben. Am Morgen stellten Ermittler fest, dass eine Scheibe an dem Gebäude eingeschlagen war. In den Räumen selbst fanden sie keine Gegenstände, von denen der Brand ausgehen hätte können. In der Nähe hielt sich ein junger Mann mit blutenden Wunden auf. Ob er möglicherweise etwas mit dem Brand zu tun hat, wird derzeit ermittelt. Die Polizei hat Spuren gesichert. Die Befragung möglicher Zeugen ist noch nicht abgeschlossen.