Hoher Schaden nach Brand in Industriegebiet von Schwäbisch Gmünd

Das Feuer in einem Gewerbegebiet in Schwäbisch Gmünd ist gelöscht. Laut Polizei hatte in der Nacht auf Donnerstag der Rohbau einer Firma im Ortsteil Bettringen gebrannt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat der Rohbau einer Firma im Schwäbisch Gmünder Ortsteil Bettringen (Ostalbkreis) gebrannt. Das Feuer im Industriegebiet Gügling war gegen 3 Uhr morgens ausgebrochen. Vier Stunden lang löschte die Feuerwehr den brennenden Rohbau. Er war in Holzbauweise errichtet worden. Verletzte gab es nicht. Das Feuer habe sich auch nicht auf andere Gebäude ausgebreitet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500.000 Euro. Technischer Defekt möglicherweise Brandursache Ersten Erkenntnissen nach könnte ein technischer Defekt zum Brand geführt haben. Andere Hinweise ergaben sich bislang nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache werden fortgeführt.