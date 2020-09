per Mail teilen

In einem Hotel in Aalen (Ostalbkreis) ist am späten Sonntagabend ein Brandalarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. Eine Frau hatte laut Polizei im Bad ihres Hotelzimmers ein T-Shirt über eine Lampe gehängt. Das Kleidungsstück begann zu qualmen und löste den Alarm aus.