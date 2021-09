Brand in Holzlager: Ermittlungen wegen Brandstiftung

per Mail teilen

In Rosenberg-Herlingshof im Ostalbkreis ist am Montagabend ein Holzlager vor einem Jugendtreff abgebrannt. Durch das Feuer wurde der Großteil des Inventars in dem Bauwagen zerstört, der als Jugendtreff genutzt wird. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Pumpstation und Bäume verhindern. Die Kripo ermittelt laut Polizei wegen Brandstiftung.