Millionenschaden nach Brand in Hofgut Oberschelklingen

Etwa 800 Strohballen gingen in Flammen auf, landwirtschaftliche Fahrzeuge verbrannten. Ein Feuer im Hofgut Oberschelklingen verursachte am Dienstag einen Schaden in Millionenhöhe.

Beim Brand einer Scheune in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) ist am Dienstagabend ein hoher Sachschaden entstanden. Polizei und Feuerwehr schätzen den Sachschaden auf 1,5 Millionen Euro. z-media, Ralf Zwiebler Scheune stand bereits in Vollbrand Als die Feuerwehr am frühen Dienstagabend am Hofgut Oberschelklingen eitnraf, stand eine Scheune bereits in Vollbrand. Mehr als 300 darin gelagerte Strohballen sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge verbrannten nach Angaben der Polizei. Demnach gingen auch zirka 500 Strohballen, die außen an der Scheune aufgestapelt waren, in Flammen auf. Feuer zerstörte auch Photovoltaikanlage Die Scheune brannte den Angaben zufolge komplett nieder. Das Feuer zerstörte auch die auf dem Dach montierte Photovoltaikanlage. Die Schadenshöhe durch den Brand wird auf 1 bis 1,5 Millionen Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

Sendung am Mi. , 27.7.2022 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg