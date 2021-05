per Mail teilen

In einer Obdachlosenunterkunft in Heidenheim ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei erlitten zwei Menschen möglicherweise leichte Verletzungen durch den Rauch. Betroffen war offenbar eine Wohnung innerhalb des Gebäudes. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist noch unklar.