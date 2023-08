Brand in Günzburger Krankenhaus

Schrecken am Samstagbend in Günzburg. Wegen Rauchentwicklung wurde im Bezirkskrankenhaus Brandalarm ausgelöst. Ein Gebäude wurde geräumt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Gegen 22:00 Uhr am Samstagabend wurde Rauch in den Toiletten eines Gebäudes des Bezirkskrankenhaus Günzburg festgestellt, so die Polizei. Es wurde sofort Brandalarm ausgelöst. Das Pflegepersonal räumte umgehend das betroffene Gebäude und brachte die Patienten in Sicherheit.

Rund 80 Feuerwehrleute waren am Samstagabend wegen des Brandes im Günzburger Bezirkskrankenhaus im Einsatz. Mario Obeser

Klinikfeuerwehr übernahm erste Löscharbeiten bei Brand in Krankenhaus

Die Werksfeuerwehr übernahm die ersten Löscharbeiten. Wegen des schnellen Eingreifens konnte ein größerer Brandausbruch verhindert werden. Insgesamt waren 80 Feuerwehrleute sowie sieben Rettungswagen und sechs Notarzt-Teams im Einsatz, ebenso der Kreisbrandrat und drei Fahrzeuge des Katastrophenschutzes. Niemand wurde verletzt.

Brandursache noch unklar - Kripo ermittelt

Der entstandene Sachschaden ist laut Polizei gering. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Günzburg und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Neu-Ulm.