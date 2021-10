Der Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb in Günzburg ist laut Polizei unter Kontrolle. Die Feuerwehr sei noch im Einsatz, um Glutnester zu finden. Das Feuer war aus bislang noch unbekannter Ursache am frühen Dienstagmorgen in einer Halle des Betriebs ausgebrochen. Zunächst waren die Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Anwohner besteht aber nicht mehr, hieß es nun.