Brand in Florian Zimmers Magier-Theater in Neu-Ulm

Im Magie-Theater von Florian Zimmer in Neu-Ulm hat es am Sonntag gebrannt. Verletzte gab es nicht. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Vorstellungen wurden vorerst abgesagt.

Die Brandmeldung kam am Sonntagvormittag kurz vor 11 Uhr: Feuer und Rauchentwicklung im Florian-Zimmer-Theater in Neu-Ulm in der Grethe-Weiser-Straße. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Wegen des Brandes in zwei Büroräumen musste das Magie-Theater in Neu-Ulm von der Feuerwehr "durchlüftet" werden. Thomas Heckmann

Passanten bemerken Rauch aus Magie-Theater

Passanten bemerkten den dunklen Rauch, der aus dem Theatergebäude quoll und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Neu-Ulm löste einen Großeinsatz aus. Laut Kommandant Andreas Hoffzimmer brach das Feuer in einem Büroraum im zweiten Obergeschoss aus. Durch die Hitze des Feuers platzen Fensterscheiben. Der Rauch schwärzte Wände und Decken von zwei Büroräumen.

Rauch gelangte in Theaterraum

Der Rauch gelangte auch in den Veranstaltungsraum. Nachdem die Feuerwehr unter Atemschutz das Feuer gelöscht hatte, wurde ein Hochdruckgebläse der Werksfeuerwerhr von EvoBus angefordert. Dies wird unter anderem zum Entlüften von Fabrikhallen oder Tunnels verwendet. Mit Hilfe des Großlüfters wurde das Theatergebäude "entraucht".

Spurensuche nach Brandursache

Noch am Nachmittag begann die Kriminalpolizei mit der Suche nach der Brandursache. Wie hoch der Schaden ist, konnte ein Polizeisprecher am Abend noch nicht sagen. Offen ist auch, wie lange die Vorstellungen im Magie-Theater ausfallen müssen.