Das Feuer auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Essingen (Ostalbkreis) ist gelöscht. Die Feuerwehr hatte die ganze Nacht hindurch Glutnester gelöscht. Am Mittwochmorgen gab es dann Entwarnung. Am Dienstagnachmittag waren Hackschnitzel und Altholz in Brand geraten. Wegen des starken Rauchs bat die Polizei Anwohnerinnen und Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Halle verhindern. Ein Förderband und Maschinen wurden jedoch beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar, ebenso die Brandursache. Die Feuerwehr hatte mit Löscharbeiten bis in die Nacht gerechnet.