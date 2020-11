Erneut Brand in Ulmer Entsorgungsbetrieb

50.000 Euro Sachschaden Erneut Brand in Ulmer Entsorgungsbetrieb

Beim Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Ulmer Donautal ist am Freitagabend ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Laut Polizei entstand der Brand in einer Lagerhalle mit Müll.