Hoher Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus in Ellwangen

Feuer brach auf dem Balkon aus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ellwangen (Ostalbkreis) am Samstag ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Drei Menschen wurden verletzt.