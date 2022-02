Ein Küchenbrand in einem Haus in Wallerstein-Ehringen (Kreis Donau-Ries) hat in der Nacht zum Samstag einen Schaden von bis zu 200.000 Euro verursacht. Eine Anwohnerin hatte laut Polizei das Feuer in dem momentan unbewohnten Haus entdeckt. Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt. Die Küche und Nebenräume brannten vollständig aus.