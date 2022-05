In einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Altstadt zwischen Weinhof und Donau hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Nach ersten Informationen von Zeugen war eine Wohnung im zweiten Stock betroffen. Demnach wurde ein Mann per Leiter von dort gerettet. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Weitere Wohnungen waren offenbar nicht betroffen. Die Bewohner des Hauses konnten noch am Morgen in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei macht derzeit noch keine Angaben zu dem Brand.