Bei einem Feuer in einer Asylunterkunft in Nersingen (Kreis Neu-Ulm) hat am Samstag ein Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Laut Polizei war ein Wäschekorb in einem Zimmer in Brand geraten. Der Grund ist bislang nicht bekannt. Durch das schnelle Eingreifen anderer Bewohner konnte Schlimmeres verhindert werden, so die Polizei.