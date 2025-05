Eine 35-jährige Frau hat bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Heidenheim schwere Verbrennungen erlitten. Sie rettet sich laut Polizei offenbar mit einem Sprung aus dem Fenster aus dem Haus.

In Heidenheim ist es am Dienstagvormittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu zwei kleineren Explosionen gekommen. Wie die Polizei berichtet, war zu dem Zeitpunkt eine 35-jährige Frau allein in der Wohnung - sie rettete sich wohl mit einem Sprung aus einem Fenster im zweiten Stockwerk nach draußen.

Anwohner hören lauten Knall

Anwohner hörten gegen 9:15 Uhr einen lauten Knall und verständigten die Rettungskräfte. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu den kleineren Explosionen. Außerdem brach in einem Stromkasten im Wohnzimmer ein Brand aus. Das Feuer breitete sich laut Polizei auf die Küche und den Dachstuhl aus. Die 35-Jährige erlitt schwere Verbrennungen. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

In diesem Haus in Heidenheim ist am Dienstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Eine 35-jährige Frau erlitt schwere Brandverletzungen. Sie sprang laut Polizei wohl aus dem Fenster, um sich zu retten. onw-images / Jason Tschepljakow

Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar

Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Weitere Menschen, die zu dem Zeitpunkt im Gebäude waren, hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird zwischen 400.000 und 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Laut Polizei ist unklar, wie es zu dem Brand in den Stromkasten kam.

Familie mit fünf Kinder betroffen

In der betroffenen Wohnung leben nach Informationen des SWR eine Familie mit fünf Kindern. Während des Feuers waren die Kinder in der Schule und im Kindergarten. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, hat sich inzwischen der Vater gemeldet. Die Familie könne übergangsweise in eine städtische Wohnung ziehen.