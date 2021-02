Bei einem Brand in Gerstetten (Kreis Heidenheim) ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Montagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Hof ausgebrochen. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Mehrere Maschinen und Heuballen wurden zerstört. An der Halle selbst sei geringerer Sachschaden entstanden. Drei Bewohner des Anwesens kamen laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Der Brand könne ersten Ermittlungen zufolge eine technische Ursache haben.