Starke Rauchentwicklung nach Brand in Abwasserbecken

In einer Chemiefabrik in Günzburg ist am Sonntagnachmittag in einem Abwasserbecken ein Feuer entstanden.

Nach Angaben der Polizei gerieten Fettsäuren in dem Becken in Brand. Im Günzburger Stadtteil Wasserburg kam es daraufhin zu einer starken Rauchentwicklung. Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro.