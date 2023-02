In Schwäbisch Gmünd hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen nach einem Brandstifter gesucht. Es ging um mehrere kleinere Brände unter anderem an einem Hochhaus im Stadtteil Bettringen.

Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagmorgen wegen eines mutmaßlichen Brandstifters in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) im Einsatz gewesen. Laut einem Polizeisprecher hat es mehrere kleine Brände gegeben. So sei gegen 4 Uhr ein brennender E-Scooter vor einem Supermarkt entdeckt worden. Kurze Zeit später fiel ein Feuer im Gebüsch und an Briefkästen eines Hochhauses auf. Die Feuerwehr rückte mit vielen Einsatzkräften aus.

50 Feuerwehrleute wegen Brandes an Hochhaus im Einsatz

Die Feuerwehr war dort unter anderem mit einer Drehleiter im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert, 46 Menschen verließen ihre Wohnungen. Weil sie durch ein verrauchtes Treppenhaus gingen, seien sie kurz untersucht worden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Nach einer Stunde konnten sie in ihre Wohnungen zurück. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Polizei sucht mit Wärmebildkamera nach Brandstifter

Per Hubschrauber mit Wärmebildkamera wurde nach dem Brandstifter gesucht, aber auch nach möglichen weiteren Feuern in der Umgebung. Der Täter ist noch nicht gefasst.