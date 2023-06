Am Tag nach dem Brand im Florian Zimmer Theater werden die Schäden begutachtet. Soviel sagt die Polizei schon jetzt: Brandstiftung war es nicht. Wann das Theater wieder öffnet, ist unklar.

Für Florian Zimmer selbst ist es ein Schock, so äußerte er es im SWR-Interview. In einem der Büros seines Theaters hat es am Sonntag gebrannt - und zwar so, dass die Shows vorerst abgesagt werden mussten. Bösen Willen kann die Polizei ausschließen und sagt: Brandstiftung war es nicht.

Theater in Neu-Ulm fast ein Jahr alt

Für Florian Zimmer ist es trotzdem ein Rückschlag: Das Gebäude ist praktisch noch neu, gerade Mal ein Jahr alt - am 11. Juni 2022 war das Magietheater mit einer großen Party eröffnet worden. Für Sonntag waren zwei Shows geplant gewesen. Beide musste er absagen. Wann er das Theater wieder aufmachen kann, ist unklar.

Schnelle Wiedereröffnung des Magietheaters?

Am Montag, dem Tag nach dem Feuer, sehen sich Experten des Landeskriminalamtes die Brandstelle an. Danach soll auch eine genauere Schadenshöhe feststehen. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung von 400.000 Euro aus.

Florian Zimmer will sein Theater nach dem Brand möglichst schnell wieder öffnen. Der Showroom sei nach seinem Eindruck kaum in Mitleidenschaft gezogen worden. SWR

Zimmer rechnet damit, dass er seine Shows schnell wieder starten kann. Der Zuschauerraum selbst habe nach seinem Eindruck keinen großen Schaden genommen. Allerdings wisse er nicht, inwieweit Elektronik und Lüftungsanlage betroffen seien, das müsse ein Sachverständiger begutachten. Die vom Brand beschädigten Büros will er in der Sommerpause sanieren lassen.

Illusionen heil geblieben

Mit der Versicherung hat Florian Zimmer bereits am Sonntag telefoniert, der Schaden sei über die Gebäudeversicherung gedeckt. Schade sei für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die Shows ausfallen müssten. Sie würden derzeit angerufen, die Tickets umgebucht.

Über eine Sache ist Florian Zimmer schon mal erleichtert: "Meinen Illusionen ist nichts passiert, die Showtechnik scheint in Ordnung zu sein." Er will gar nicht darüber nachdenken, wie der Brand ausgegangen wäre, wenn er am Sonntag nicht selbst im Theater gewesen wäre.

Florian Zimmer meldete den Brand selbst

Als das Feuer ausbrach, sei er im Künstlerstudio gewesen, um das Kinderprogramm für den Nachmittag vorzubereiten, so Zimmer. Am Abend sollte dann seine Show "Ulmglaublich" laufen. Wie er berichtete, bemerkte er einen seltsamen Geruch und Rauch. Als er einer der Bürotüren nicht öffnen konnte, weil sie sich verzogen hatte, rief er die Feuerwehr.

Mehrere geplatzte und gesprungene Scheiben - viel mehr an Schäden sind an der Fassade des Magietheaters nicht zu sehen. Die Fenster sind nach dem Brand zur Belüftung geöffnet. Nach einer ersten Schätzung der Polizei liegt der Schaden bei 400.000 Euro. Thomas Heckmann

Brandursache wird gesucht

Wie es zu dem Brand kommen konnte, kann sich der Magier nicht erklären. Er habe von den Einsatzkräften aufgeschnappt, dass ein Kabelbrand oder ein defektes Akku-Ladegerät die Brandsursache sein könnte. Im Moment warte er darauf, dass er sich selbst den Schaden vor Ort ansehen könne. Im nächsten Schritt soll die Sanierung geplant und so schnell wie möglich wieder geöffnet werden.