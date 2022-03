In Lachingen im Alb-Donau-Kreis ist am Samstagnachmittag ein Stadel abgebrannt. Laut Polizei war das Gebäude direkt an ein Wohnhaus angebaut, das ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht klar. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt.