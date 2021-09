In einer Papierfabrik in Ehingen im Alb-Donau-Kreis hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei um kurz nach drei Uhr in einer Halle aus. Mehr als 70 Feuerwehrleute waren gut zwei Stunden im Einsatz. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt an einem Gerät.