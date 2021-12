Kerze verursacht Brand in Mehrfamilienhaus

Eine Kerze hat in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Aalen verursacht. Laut Polizei hatte ein 41-jähriger Bewohner am Mittwochabend die Kerze angezündet und war dann eingeschlafen. Als er erwachte und den Brand bemerkte, versuchte er, das Feuer mit einer Bettdecke zu löschen. Diese fing jedoch ebenfalls Feuer und begann zu kokeln. Die Feuerwehr löschte den Brand. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Der 41-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt.