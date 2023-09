Feuerwehrleute haben während eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus am Donnerstag in Blaustein bei Ulm eine skelettierte Leiche gefunden. Der Leichnam lag vermutlich schon monatelang dort.

Die Feuerwehr hat bei der Evakuierung wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) einen Leichnam gefunden. Die skelettierte Leiche befand sich laut Polizei in einer Wohnung, die nicht von dem Feuer betroffen war. Leiche in Haus gefunden: vermutlich weder Gewaltverbrechen noch Suizid Die Polizei geht nicht von einem Gewaltverbrechen oder einem Suizid aus. Vermutlich lag die Leiche schon mehrere Monate in der Wohnung des Mehrfamilienhauses. Unklar ist noch, ob es sich dabei um den Wohnungsinhaber handelt. Das Feuer hingegen war im oberen Stockwerk in der Wohnung einer Familie ausgebrochen, die nicht zuhause war. Sie konnte nach dem Brand bei Bekannten unterkommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen in dem siebengeschossigen Gebäude mit rund 100 Bewohnern löschen und verhindern, dass die Flammen auf weitere Stockwerke übergreifen. Es wurde niemand verletzt. Schaden bei Haus in Blaustein bei etwa 100.000 Euro Einige Bewohner hatten sich zuerst geweigert, das Haus zu verlassen. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 100.000 Euro.