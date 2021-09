Bei einem Feuer in einem Dachgeschoss in Blaustein-Herrlingen im Alb-Donau-Kreis ist am Mittwoch ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben hatten sich ölgetränkte Lappen und Papiertücher in einem Sack vermutlich selbst entzündet. Die Bewohner hatten zuvor den Boden mit Hartwachs-Öl behandelt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.