Viele Brände zu Silvester zwischen Ostalb und Oberschwaben

Der Jahreswechsel 2022/23 war zwischen Ostwürttemberg und Oberschwaben wie vor Corona: Feuerwerk und uneingeschränktes Feiern waren wieder erlaubt. Die Folgen: Viele Brände und Verletzte.

Es war wieder ein Silvester wie vor Corona - ohne Einschränkungen, mit Böllern, Raketen und vielen Betrunkenen und vollem Programm für Polizei, Feuerwehren und Sanitäter. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West zählte in der Silvesternacht mehr als 200 Einsätze und rund 30 Verletzte. Im Ostalbkreis und im Kreis Neu-Ulm gab es größere Brände durch Feuerwerkskörper.

Feuerwerksbatterie entzündet Flachdach der Milchwerke Schwaben

Am Neujahrsmorgen brannte in Neu-Ulm das Flachdach des Gebäudes der Milchwerke Schwaben. Es stellte sich heraus, dass ein 49-jähriger Mitarbeiter in der Nacht eine Feuerwerksbatterie auf dem Dach entzündet hatte, wodurch sich laut Polizei ein Schwelbrand entwickelte. Der Sachschaden wird auf 50.000 bis 70.000 Euro geschätzt. In Weißenhorn entflammten Reste eines Feuerwerks und setzen eine Hausfassade in Brand. Rund 25.000 Euro kostet hier der Schaden. In Ulm konnte die Feuerwehr eine brennende Holzterrasse gerade noch rechtzeitig löschen, bevor das Feuer auf ein Haus übergreifen konnte. Ursache war eine brennende Mülltonne, die sich vermutlich durch Feuerwerkskörper entzündet hatte.

Bei dem Schwelbrand auf dem Flachdach der Milchwerke Schwaben in Neu-Ulm entstand ein Schaden von mindestens 50.000 Euro. z-media, Ralf Zwiebler

Brand in Mehrfamilienhaus in Neresheim

Im Treppenhaus eines Sechs-Parteienhauses in Neresheim (Ostalbkreis) gerieten kurz nach Mitternacht Reste eines Silvesterfeuerwerks in Brand. Der gesamte Aufgang war dadurch verraucht und unpassierbar. Bewohner retteten sich auf Balkone. Verletzt wurde niemand; es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zur gleichen Zeit musste die Feuerwehr einen Brand in einem Zweifamilienhaus in Ellwangen-Neunheim löschen. Hier liegt der Schaden bei rund 30.000 Euro. Die Bewohner waren rechtzeitig durch einen Rauchmelder gewarnt worden.

100.000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand

In Mönchsdeggingen (Kreis Donau-Ries) griff in der Silvesternacht ein Balkonbrand auf den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses über und verursachte einen Schaden von 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bereits am Mittag des Silvestertags brannte in Bopfingen-Flochberg eine derzeit nicht bewohnte Wohnung eines Doppelhauses. Die Ursache des Feuers ist bislang nicht bekannt. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Durch explodierenden Böller schwer verletzt

In Offingen (Kreis Günzburg) zündete ein 34-jähriger Mann einen Böller an und wollte diesen gerade wegwerfen, als er in seiner Hand expoldierte. Zudem wurde er durch Splitter am Auge verletzt. Auf dem Ulmer Münsterplatz erlitten zwei junge Frauen durch Querschläger von Raketen Verletzungen. In Krumbach kam es bei einer Silvesterparty gleich zu mehreren Körperverletzungen. Ein Unbekannter hatte laut Polizein zunächst mit einer Schreckschusspistole in einem Gebäude herumgeballert und durch austretende Funken einen 26-Jährigen am Auge verletzt. Durch diesen Vorfall kam es auf der Feier zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Ein 28-Jähriger und ein 19-Jähriger gerieten dabei aneinander und es folgten wechselseitige Schläge.

Schlägereien und Beziehungsstreit

Bei einer Party von zwei Paaren in Offingen (Kreis Günzburg) getriet eines der Paare so heftig in Streit, dass der betrunkene Mann seiner Partnerin mit dem Fuß in den Bauch trat. Die Polizei musste anrücken. Der Topsüchtige verbrachte die Nacht in der Zelle. In Jettingen-Scheppach (Kreis Günzburg) prügelten sich drei Männer. Dabei schlug einer der Kontrahenten dem anderen eine Flasche auf den Kopf. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Vor einer Bar in Neu-Ulm schlugen drei Männer einen 57-Jährigen nieder und traten ihn. Auch eine Angestellte der Bar wurde attackiert. Die Gruppe war wütend, weil ihr der Zutritt zum Lokal verwehrt worden war.

Flaschen auf Polizeibeamte geworfen

In Ulm wurde am Neujahrsmorgen die Polizei zu einer Gaststätte in die Schillerstraße gerufen, weil sich zwei Männer prügelten. Einer der Beiden, ein 32-Jähriger, ließ sich nicht beruhigen und warf leere Flaschen auf die Polizisten. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Der 32-Jährige kam in Gewahrsam.

Brennende Hecken und gesprengte Briefkästen

Auch Gartenhecken und Briefkästen litten unter der Silvesterböllerei: In Ziemetshausen und Röfingen (Kreis Günzburg) und in Neu-Ulm-Ludwigsfeld brannten Hecken. In Burgau steckte ein Unbekannter einen Böller am Freibad in einen Briefkasten. Die Explosion war so heftig, dass die Alarmanlage ausgelöst wurde. In Günzburg-Reisensburg brannte ein Altkleidercontainer aus, in Neu-Ulm-Pfuhl und Illertissen standen Mülltonnen in Flammen.