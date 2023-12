Hoher Schaden bei Brand

per Mail teilen

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Blaustein-Wippingen (Alb-Donau-Kreis) ist am Sonntag laut Polizei ein Schaden von bis zu 100.000 Euro entstanden. Das Wohnhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand, die vierköpfige Familie hatte rechtzeitig das Haus verlassen. Ursache des Feuers war vermutlich ein technischer Defekt an einem Kabelkanal.