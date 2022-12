Brände an Heiligabend in Aalen und Achstetten

Böse Bescherung: In Aalen und in Achstetten (Kreis Biberach) mussten Feuerwehren an Heiligabend zwei Brände löschen. In Aalen erlitt ein Hausbewohner eine leichte Rauchvergiftung.

Beim Kellerbrand in Aalen hat ein Bewohner eine leichte Rauchvergiftung erlitten.

100.000 Euro Schaden bei Kellerbrand

In Aalen waren beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei die Bewohner des Hauses bereits aus dem Gebäude geflüchtet. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 100.000 Euro. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Ursache des Feuers war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektrogerät im Keller.

Brennendes Auto entzündet Carport und Garage

Auch in Achstetten im Kreis Biberach gab es am Samstag ein Feuer. Anwohner meldeten laut Polizei ein brennendes Auto. Die Flammen griffen auf einen Carport und eine Garage über. Ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Der Schaden wird laut Polizei auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Ursache war auch in diesem Fall offenbar ein technischer Defekt. Das Auto war zuvor einem Batterieladegerät angeklemmt.