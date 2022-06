Globalisierung der Pflanzenwelt: Botanischer Garten der Uni Ulm zeigt die "Neuen Wilden"

Im Botanischen Garten der Universität Ulm gibt es viele Schönheiten aus aller Welt, die bei uns heimisch geworden sind. Die "Neuen Wilden" werden ab Samstag in einer Ausstellung gezeigt.

"Es gibt ja inzwischen viele Pflanzen, etwa aus Nordamerika oder Asien, die wachsen bei uns. Die sind natürlich alle neu hier, weil sie hier nicht heimisch sind, also in Europa vorkommen. Wild werden die dann, wenn sie als "Gartenflüchtlinge" ausbrechen". Das erklärt Diplom-Biologe Stefan Brändel, der sich im Botanischen Garten um die Ausstellung kümmert, die im Rahmen der "Woche der Botanischen Gärten" stattfindet. Titel der Ausstellung: "Neue Wilde - Globalisierung in der Pflanzenwelt".

Springkraut, Schlangenknöterich und Robinie weit verbreitet

Diese pflanzlichen Zuwanderer vermehren sich extrem gut, etwa durch Flugsamen, wie man das bei der gelb blühenden Kanadischen Goldrute sieht", so Brändel. Sie seien zudem sehr anpassungsfähig und robust. "Dadurch schafft dies auch zum Beispiel die Ruderalia, die man oft an den Bahngleisen findet oder an Baustellen. Solche Pflanzen könnten sich dann hier etablieren und Massenbestände bilden.

Diplom-Biologe Stefan Brändel im Bergregenwald-Haus des Botanischen Gartens der Universität Ulm: "Hier entdecke ich selbst auch immer wieder Neues." SWR Katja Stolle-Kranz

Auch Springkraut, der pastellfarbene Schlangenknöterich oder die Robinie gehören dazu. "Letztere ist auch bei uns im Botanischen auf Flächen zu finden. Die bilden dann manchmal Riesenbestände. Sie stammt aus Nordamerika und hat wunderschöne weiße Blüten", schwärmt Brändel.

Ausstellung zu Pflanzen aus aller Welt: Hinweistafeln weisen den Weg

In der neuen Ausstellung sollen Interessierte mehr über die Pflanzen aus aller Welt erfahren und lernen. "Denn es gibt auch Pflanzen, deren Kultivierung man nicht unbedingt fördern sollte, weil sie andere Pflanzen verdrängen", so der Experte. Es wird im Freigelände des Botanischen Gartens und auch in den Gewächshäusern entsprechende Hinweistafeln mit Informationen geben.

Exotische Schönheiten im Bergregenwald Haus

Pinkfarben und tellergroß ist derzeit eine Blüte eines Kaktus im Bergregenwald Haus, eines von insgesamt sieben Gewächshäusern des Botanischen Gartens in Ulm.

Exotische Schönheit: Die pinkfarbene Kaktusblüte ist im "Bergregenwald Haus" des Botanischen Gartens der Hingucker. Die sogenannte "Aufsitzerpflanze" siedelt sich auf anderen Pflanzen an und sitzt in ihrer Heimat im Regenwald meist auf hohen Stämmen. SWR Katja Stolle-Kranz

"Das ist ein sogenannter aufsitzender Kaktus, der auf fremden Pflanzen wächst, in seiner Heimat auf bis zu 40 Meter hohen Stämmen. Das ist natürlich sonnenexponiert. Eigentlich vermutet man solche Pflanzen in der Wüste. Aber es gibt auch viele Kakteen, die eben angepasst sind an Orte wie den Bergregenwald, wo der meiste Niederschlag runterkommt."

Neue "Evolutionsecke" zeigt Wald vor unserer Zeit

Aber auch grüne Bäume und Farne können exotisch sein. "Es gibt sogar Nadelbäume, die aussehen wie eine Palme", so Biologe Brändel. "Die findet man in der neuen "Evolutionsecke" im Bergregenwald Haus. Viele Farne gab es zuvor schon hier, aber wir haben jetzt interessante neue Pflanzen gepflanzt, die auch tropisch sind, mit denen man aber schön zeigen kann, wie der Wald der Uhrzeit aussah." Der sei nämlich vor allem grün und hoch gewesen. Viele Pflanzen, die man heute gar nicht mehr so häufig findet, hätten damals die ganzen Bestand dominiert.

Ausstellung mit Workshops und Führungen

Wer vom 11. bis 19. Juni 2022, in der Woche der Botanischen Gärten, den Botanischen Garten in Ulm erkunden möchte, wird auf dem 28 Hektar großen Areal also viel Neues entdecken. Auf dem Freigelände, in den Themengärten, etwa bei Heil- und Nutzpflanzen und ebenso in den tropischen Gewächshäusern.

Und vielleicht hier und da auf Pflanzen stoßen, die ursprünglich von weither stammen, ist sich Brändel sicher. "Und wir haben natürlich während der Ausstellung auch Workshops und Führungen mit vielen Informationen zu den "Neuen Wilden". Das Programm zur Ausstellung finden Interessierte im Veranstaltungskalender des Botanischen Gartens der Universität Ulm.