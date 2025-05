Die IG Metall ruft zur nächsten Kundgebung gegen den geplanten Stellenabbau beim Automobilzulieferer Bosch auf. Eine Betriebsversammlung in Schwäbisch Gmünd musste abgebrochen werden.

Die Beschäftigen von Bosch AS in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) kämpfen weiter gegen den geplanten Stellenabbau. Die IG Metall ruft am Dienstag zu einer weiteren Kundgebung auf. Eine Betriebsversammlung am Montag ist unterdessen aus dem Ruder gelaufen.

Die Leute haben Angst. Sie haben viele Fragen.

Der Montagabend war lang für Claudio Bellomo, Betriebsratsvorsitzender bei Bosch AS in Schwäbisch Gmünd. Nachdem er die Betriebsversammlung bei Bosch abgebrochen hat, gab es noch viele Diskussionen und viele Fragen, die er beantworten sollte. "Die Leute haben Angst. Sie haben viele Fragen. Es gibt eine große Unsicherheit im Betrieb", sagt Bellomo im Gespräch mit dem SWR.

Vertreter anderer Bosch-Standorte solidarisieren sich mit Schwäbisch Gmünd

Zur der Betriebsversammlung waren 70 Vertreter von Bosch Werken aus ganz Deutschland gekommen. Sie wollen ihre Solidarität zeigen und die gegenseitige Unterstützung, über die Standorte hinweg, sagt der Gmünder Betriebsratsvorsitzende Claudio Bellomo. Die Versammlung sei dann "voll eskaliert", so Bellomo, "weil der Arbeitgeber zu keinerlei Zugeständnissen bereit ist, was Zukunft, was Standortsicherung angeht." Die Gespräche zur Zukunft von Bosch in Gmünd gehen in den nächsten Tagen weiter, zunächst bis Freitag.

Früher waren es einmal 6.000 Beschäftigte bei Bosch in Gmünd. Wenn das Unternehmen seine Pläne so durchsetzt wie angekündigt, werden es in Zukunft noch 1.550 sein. Für den Betriebsratsvorsitzenden Claudio Bellomo ein schlimmer Gedanke. Nicht nur er arbeitet bei Bosch in Gmünd, auch zig Familienmitglieder in den verschiedensten Abteilungen.

Es reißt einem fast das Herz aus der Brust.

Bosch sei eine Familie für ihn und auch für die anderen Beschäftigten. Daher hofft er, dass alle 3.500 Menschen, die heute dort noch arbeiten, auch zur Kundgebung auf den Marktplatz kommen. Denn der angekündigte Stellenabbau, das betreffe nicht nur die Angestellten selbst, sondern die ganze Region, die ganze Stadt. Noch ist Bosch der größte Arbeitgeber in Schwäbisch Gmünd.

Die IG Metall ruft am Dienstag zur nächsten Kundgebung gegen den geplanten Stellenabbau beim Automobilzulieferer Bosch in Schwäbisch Gmünd auf. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Kundgebung gegen den Stellenabbau bei Bosch

Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet die IG Metall am Dienstagabend (18.30 Uhr) bei der Kundgebung auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd. Auch Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU) hat laut IG Metall zur Teilnahme an der Protestaktion aufgerufen und will dabei sein.

Es geht um Zusammenhalt und Unterstützung, sagte die IG-Metall Bevollmächtigte Heike Madan dem SWR. "Wir spüren jetzt schon und erleben jetzt schon ein sehr großes Solidarität, auch von den Bürgerinnen und Bürger von Schwäbisch Gmünd, der Region Schwäbisch Gmünd. Denn bei Bosch hängen natürlich ganze Familien, die ganze Region mit dran."