per Mail teilen

Das Unternehmen Bosch Rexroth investiert 80 Millionen Euro in sein Mobilhydraulikwerk am Standort Elchingen im Kreis Neu-Ulm. Wie die Geschäftsführung gegenüber der "Südwest Presse" bekanntgab, will man mit neuen Maschinen die Kapazitäten im Elchinger Werk erweitern. Dort arbeiten 2.300 Menschen. 50 zusätzliche Arbeitsplätze seien dieses Jahr geplant.