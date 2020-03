Der Automobilzulieferer Bosch AS in Schwäbisch Gmünd will bis zum Jahr 2026 zusätzlich 1.100 weitere Stellen streichen. Bislang war der Abbau von 1.000 Arbeitsplätzen angekündigt.

Bosch AS in Schwäbisch Gmünd will weitere 1.100 Stellen streichen (Archivbild).

Damit soll die Belegschaft am Standort Schwäbisch Gmünd nach Unternehmensangaben auf rund 2.500 Beschäftigte reduziert werden. Bosch AS will demnach künftig verstärkt einen kostengünstigeren Standort in Ungarn nutzen. Mitarbeiter in Gmünd werden im Laufe des Donnerstags über die Sparmaßnahmen informiert. Wie eine Sprecherin des Unternehmens dem SWR sagte, werden die Beschäftigten bis zur Nachtschicht in kleinen Gruppen per Video-Konferenz über die Stellenstreichungen in Kenntnis gesetzt. Eine große Betriebsversammlung sei wegen des Coronavirus nicht möglich gewesen, so die Sprecherin.

IG Metall und Betriebsrat kündigen Protestaktionen an

Laut IG Metall will das Unternehmen nun insgesamt 2.100 Stellen abbauen - ohne betriebsbedingte Kündigungen. Gewerkschaft und Betriebsrat bezweifeln, dass dies möglich ist. Außerdem gebe es bis 2022 eine gültige Standortvereinbarung mit festgeschriebenen Mitarbeiterzahlen. Diesen Vertrag würde die Geschäftsleitung brechen, hieß es dazu weiter. IG Metall und Betriebsrat haben bereits Protestaktionen für die kommende Woche gegen die neuen Pläne bei Bosch AS angekündigt.