Der Hersteller von Lenksystemen Bosch AS will auch in Zukunft in Schwäbisch Gmünd produzieren. Das erklärte das durch den geplanten Stellenabbau in der Kritik stehende Unternehmen am Donnerstag bei einem Runden Tisch unter anderem mit Vertretern von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaft IG Metall. Man habe ein Zukunftskonzept für den Standort Schwäbisch Gmünd, dieser soll auch Kompetenzzentrum des Unternehmens bleiben.