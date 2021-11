Verleumdung und üble Nachrede: Bordellbetreiber zeigen Leni Breymaier an

Die Aalener Bundestagsabgeordnete Breymaier (SPD) wehrt sich gegen Anschuldigungen von Bordellbetreibern. Sie haben Strafanträge gegen die Abgeordnete gestellt, unter anderem wegen Verleumdung und übler Nachrede.

Der frühere Kandidat auf den Stuttgarter Oberbürgermeisterposten John Heer sagte dem SWR, er und weitere Bordellbetreiber fühlten sich von Leni Breymaier zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Breymaier hatte kritisiert, der Staat unterstütze Kriminelle. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Marijan Murat

Was Bordellbetreiber John Heer auf die Palme bringt, ist ein Interview: Die SPD-Abgeordnete Leni Breymaier hatte gegenüber der Funke-Mediengruppe finanzielle Coronahilfen für Bordellbetreiber kritisiert: Es könne nicht sein, dass der Staat Kriminelle unterstützt, indem er Steuergeld an Bordelle gibt, in denen Frauen zur Prostitution gezwungen werden, so die SPD-Abgeordnete. Im SWR-Interview bekräftigt sie ihre Vorwürfe: Prostitution werde grundsätzlich verharmlost, erklärte sie dem SWR.

Bordellbetreiber drohen mit Strafanzeige

Üble Nachrede und Verleumdung sei das, wehren sich die Bordellbetreiber. Etwa 50 aus ganz Deutschland haben der Abgeordneten aus dem Wahlkreis Aalen-Heidenheim Strafanträge angedroht. Bislang sind etwa zwanzig eingegangen.

Bordellbetreiber John Heer argumentiert, er würde die in seinen Häusern eingemieteten Prostituierten in der Corona-Krise finanziell unterstützen. Außerdem hätten sowohl Polizei als auch Streetworkerinnen jederzeit freien Zutritt, wie im Prostituierten-Schutzgesetz vorgeschrieben.

Momentan noch keine Ermittlungen

Leni Breymaier bleibt bei ihren Vorwürfen. Sie fordert nachdrücklich Ausstiegshilfen für Prostituierte und dass nicht die Frauen, sondern die Freier sich strafbar machen. Nun ist erstmal die Justiz gefragt. Die Staatsanwaltschaften in Berlin und Stuttgart prüfen, ob gegen Leni Breymaier Ermittlungen aufgenommen werden.