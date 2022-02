Bopfingen rechnet mit Rekordumsatz bei Werthölzern

Die Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz hofft, in diesem Jahr wieder höhere Preise für frisch geschlagenes Holz erzielen zu können. Nach Angaben von Landesforsten Rheinland-Pfalz in Neustadt, hatte die Borkenkäferplage die Preise deutlich einbrechen lassen. Wegen des Borkenkäferbefalls seien vor allem 2020 deutlich mehr Bäume gefällt worden als in anderen Jahren, sagte ein Sprecher der Vertriebsleitung von Landesforsten in Neustadt. Das habe das Angebot von sogenanntem „Rundholz“ , also Stämmen gefällter Bäume, auf dem Holzmarkt erhöht und die Preise sinken lassen. Mittlerweile seien jedoch deutlich weniger Bäume von dem Schädling befallen. Damit kämen weniger Festmeter Rundholz auf den Markt. Bei entsprechender Nachfrage würden dann auch die Preise steigen. Für die Sägewerke bedeute das: Sie müssen Holz jetzt teurer einkaufen. Diese höheren Preise könnten sie aber nicht an die Verbraucher, beispielsweise die Baubranche, weitergeben, da der Preis für Schnittholz derzeit feststehe. mehr...