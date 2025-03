Wer Gelinde Kuttruf in der Berufsfachschule kennenlernt, der sieht sie ganz in Weiß. Dabei hat sie privat eine andere Lieblingsfarbe, nämlich Schwarz! Die leidenschaftliche Hobby-Schneiderin näht sich seit ihrer Jugend ihre Kleider oft selbst. Damals aus der Not, weil die Familie kein Geld hatte, heute schwärmt sie für ihre selbst genähten Roben, die sie auch gerne zum venezianischen Karneval ausführt. Was ihr Lieblingsoutfit ist und wie selbst gebackene Fasnetsküchle gelingen, darüber spricht sie im Landesschau-Studio.