Bombenentschärfung in Aalen betrifft rund 5.000 Menschen

Wegen der Entschärfung eines Bomben-Blindgängers in Aalen am 5. März müssen mehr Menschen ihre Häuser verlassen als ursprünglich gedacht. Die Stadt rechnet mit 5.000 Betroffenen.

Bisher war die Stadtverwaltung Aalen von rund 3.400 Menschen ausgegangen, die wegen der geplanten Entschärfung des Bomben-Blindgängers ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Eine genaue Untersuchung der Gegebenheiten im Aalener Nordosten habe jedoch Änderungen nötig gemacht, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Im Vergleich etwa zur Innenstadt von Karlsruhe, wo auch schon Blindgänger entschärft wurden, gibt es im Aalener Nordosten kaum hohe Häuser, die den Splitterflug bei der Sprengung aufhalten, ob die Bombe nun kontrolliert gesprengt wird oder unkontrolliert explodiert. Die Splitter fliegen im Zweifelsfall deutlich weiter. Trotz der Erdwälle und Entlastungrampen, die der Kampfmittel-Beseitigungsdienst am Fundort aufschütten wird, sind mehr Bewohner umliegender Häuser bedroht.

Polizei setzt Pferdestaffel und Drohnen ein

Der Kampfmittel-Beseitigungsdienst soll die 250 Kilogramm-Bombe vor Ort entschärfen. Ein Koordinierungsstab aus Vertretern von Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk plant die Evakuierung. Der Koordinierungsstab ist in fünf Aufgabenbereiche gegliedert: "Bergung und Entschärfung", "Verkehr", "Räumung und Warnung", "Quarantäneunterbringung" und "hilfsbedürftige Personen". Etwa 500 Helferinnen und Helfer werden im Einsatz sein, hieß es dazu weiter. Die Polizei setze außer mehreren hundert Beamtinnen und Beamten auch die Pferdestaffel und Drohnen ein, sagte Holger Bienert vom Polizeipräsidium Aalen dem SWR.

Notunterkünfte werden in Schulen eingerichtet

Alle betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner sollen im Laufe der Woche angeschrieben und nach ihren Bedürfnissen für die Evakuierung gefragt werden. Ob sie beispielsweise bettlägerig sind oder anderweitige Hilfe benötigen, ob sie bei Verwandten unterkommen oder auf eine Unterkunft angewiesen sind. Notunterkünfte werden in Schulen eingerichtet, wobei die Stadtverwaltung darauf achtet, Corona-positive Menschen und Kontaktpersonen in separaten Bereichen unterzubringen, einen Corona-Massenausbruch will der Aalener Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann in jedem Fall vermeiden.

Bürgertelefon wird geschaltet

Auch ein Bürgertelefon wird geschaltet, unter der Nummer 07361-52 10 25 ist es zu den Bürozeiten des Aalener Rathauses erreichbar. Alles Wichtige zu Bombenentschärfung und Evakuierung am 5. März wird auch auf der Homepage der Stadt Aalen zu finden sein.

Kampfmittelexperten: Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg

Im vergangenen Jahr war in dem Neubaugebiet kurz vor Weihnachten ein mutmaßlicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Stadtverwaltung gab damals Entwarnung - eine akute Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner bestehe nicht. Weiter hieß es, Experten vom Kampfmittelräumdienst seien sich so gut wie sicher, dass es sich um eine Fliegerbombe handelt, die alliierte Bomber im April 1945 abgeworfen haben. Ein geologisches Gutachten zur Erschließung des Baugebiets "Wohnen am Tannenwäldle" weise darauf hin.