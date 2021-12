Luftangriff vor 77 Jahren: Als Ulm in Trümmern lag

per Mail teilen

23 Minuten - so lange dauerte der Bombenangriff 1944 in Ulm, bei dem die Stadt in Schutt und Asche versank. Hunderte Menschen starben, Tausende waren danach obdachlos.

Mit der Übermittlung des Codewortes "Garfish" („Hornhecht“) besiegelt der britische Luftmarschall Arthur Harris am Vormittag des 17. Dezember 1944 das Schicksal Ulms. Die Bombardierung der Stadt beginnt gegen 19:30 Uhr. Mehr als 300 Flugzeuge mit britischen, kanadischen und australischen Einheiten werfen an diesem nebligen Dritten Advent rund 100.000 Spreng- und Brandbomben über Ulm ab. Mehr als 700 Menschen sterben, über 600 Ulmer werden verletzt, etwa 20.000 sind danach obdachlos. Denn nach der Bombardierung sind mehr als 80 Prozent der Innenstadt zerstört.

Zeitzeugin Elsbeth Zumsteg berichtet vom Luftangriff

Was sie damals im Luftschutzkeller hörte, konnte die inzwischen verstorbene Elsbeth Zumsteg nie vergessen. Ein Geräusch verfolgte die inzwischen verstorbene Kunstlehrerin ein Leben lang, erzählte sie dem SWR.

"Das Pfeifen. Es pfeift wahnsinnig. Bombe für Bombe. Knallen für Knallen. Da ist eine tiefe, tiefe Angst, die auch körperlich spürbar ist."

Auch Gerda Huber hört den Bombenhagel - und zwar über Kopfhörer. Sie sitzt als Nachrichtenhelferin in einem Luftschutzraum im Neuen Bau, in der Nähe des Münsters. Dort gehen die Warnmeldungen aus dem ganzen Stadtgebiet ein. Gerda Huber lebt heute nicht mehr. Damals war sie 19 Jahre alt. An diesem Abend ist die junge Frau über Funk verbunden mit einem Luftschutzwart, der oben auf dem Hauptturm des Münsters steht und die herannahenden Flugzeuge sieht: "Der Herr Glauninger hat gesagt: 'Das wird immer schlimmer! Die ganze Stadt brennt und die kommen immer näher!' Es waren ja viele Sprengbomben. Minen vor allem. Da haben wir schon Angst gehabt."

So erlebte die Familie des Luftschutzwartes die Bombardierung

Der Sohn des Luftschutzwartes Friedrich Glauninger sieht die Zerstörung der Ulmer Innenstadt von einem Waldstück aus. Der Zug, mit dem der damals siebenjährige Fritz und seine Schwester nach einem Besuch bei Verwandten zurück nach Ulm fahren, hat vor der Stadt angehalten. Fritz Glauninger sieht, wie die Flugzeuge Bomben abwerfen. Seine Mutter und seine jüngere Schwester sind zu diesem Zeitpunkt in der Innenstadt. Sein Vater hat später kaum darüber gesprochen, wie er sich damals hoch oben auf dem Münsterturm gefühlt hat, erzählte Fritz Glauninger später in einem Interview mit dem SWR. "Mein Vater war so aufgewachsen, dass man als Mann nicht erzählt hat, dass man Angst hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine Scheißangst hatte. Er war übrigens innerhalb eines Jahres schneeweiß."

Die ganze Familie überlebt wie durch ein Wunder. Viel später erst zeigt der Bürstenmachermeister seinem Sohn den Helm, den er an diesem Abend auf dem Münster getragen hat: "Es war so ein blauer Luftwaffenhelm, mit so Schwingen dran. Der hatte vorne eine Beule. Er hat dann gesagt, dass da eine Kreuzblume runtergekommen ist und den Helm vorne gestreift hat."

Wie das Ulmer Münster 1944 überwiegend verschont blieb

Kreuzblumen brechen ab, hölzerne Vordächer des Münsters brennen. Doch es gibt bei diesem Angriff keinen größeren Bombentreffer auf das gotische Gebäude. Durch den Druck des Feuersturms in der Innenstadt werden jedoch die Glasfenster zerstört, erzählt der Leiter des Stadtarchivs Ulm, Michael Wettengel. Viele wertvolle Gegenstände waren zuvor aus der Kirche entfernt worden, etwa die mittelalterlichen Glasfenster. "Was man nicht weggebracht hat, waren die Glasfenster aus dem 19. Jahrhundert. Die sind alle kaputt. Die Dinge, die man nicht entfernen konnte, zum Beispiel das Chorgestühl, hat man mit Gerüsten oder mit Mauerwerk einfach gesichert. Man hat zum Beispiel die Sakristei und die Vorhalle eingemauert."

Bei einem späteren Angriff im März 1945 trifft eine Bombe den Chor des Münsters, beschädigt die Decke und das Chorgestühl. Noch heute sind die Spuren zu sehen. Als Elsbeth Zumsteg nach dem großen Angriff am Dritten Advent aus dem Luftschutzkeller kommt, sieht sie das Münster aus der Trümmerlandschaft ragen. Sie ist sich sicher, dass die Kirche von den Briten geschont wurde: "Man hat gedacht, die sind von Westen angeflogen und sind ausgeschert und haben das wie eine Insel ausgespart."

Zwei Theorien: Nebelglück oder Gottes Hand?

Doch einen solchen Befehl hat es nicht gegeben, sagt Stadtarchivar Michael Wettengel. Ganz im Gegenteil, der Münsterplatz sei das Zielgebiet des Angriffs gewesen. "Insofern war das Münster das Schwarze mitten in der Schießscheibe. Selbst wenn es einen Befehl gegeben hätte, das Münster zu schonen, es herrschte ja Nebel und die Bomber sind in 4.000 Meter Höhe geflogen. Die haben nichts gesehen. Das war einfach Glück." In Ulm gab es noch eine andere Theorie, das erzählte Elsbeth Zumsteg dem SWR vor ihrem Tod.