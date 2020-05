per Mail teilen

Auch zehn Jahre nach der Entführung und Ermordung von Maria Bögerl in Heidenheim, hofft die Polizei noch, die Tat aufklären zu können. Laut dem Chefermittler wird die Akte nicht geschlossen, solange es noch erfolgsversprechende Ermittlungsansätze gibt. Im Januar hatten die Beamten Wohnungen von drei Beschuldigten in Bayern und Baden-Württemberg durchsucht, ohne Erfolg. Der Fall Bögerl hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Er jährt sich am kommenden Dienstag zum zehnten Mal.